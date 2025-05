Mannheim: 7-Jähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Mannheim. Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Mannheim ist ein 7-jähriges Kind schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, überquerte Tante des Jungen die Neckarvorlandstraße auf Höhe der Bushaltestelle "Am Salzkai". Auf der anderen Straßenseite angekommen, signalisierte die 21-Jährige ihrem Neffen, dass er über die Straße rennen soll. Beide übersahen dabei aber eine 63-jährige VW-Fahrerin.