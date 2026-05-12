Europa League

Für Europa-League-Finale: Public Viewing in Freiburg

Für das Europa-League-Finale gegen Aston Villa wird es in Freiburg wieder ein Public Viewing geben. Es gibt Platz für bis zu 15.000 Fans.

Schon beim Pokalfinale 2022 hatte es in Freiburg ein Public Viewing gegeben. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Schon beim Pokalfinale 2022 hatte es in Freiburg ein Public Viewing gegeben. (Archivbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Das Finale der Europa League werden die Fans des SC Freiburg auch bei einem Public Viewing auf einer Fanmeile verfolgen können. Auf dem Parkplatz der Messe Freiburg soll am 20. Mai für bis zu 15.000 Menschen Platz sein, wie der Veranstalter mitteilte.

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Die Partie in Istanbul gegen Aston Villa soll dann auf einer 80 Quadratmeter großen Videowand zu verfolgen sein. Tickets dafür können ab sofort erworben werden. Schon beim Pokalfinale 2022 hatte es auf dem Messeparkplatz in Freiburg ein Public Viewing gegeben.

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