Für WM-Held Götze ist die Nationalmannschaft kein Thema mehr

Frankfurt/Main (dpa) - Das Thema Nationalmannschaft und eine Rückkehr vor der Heim-EM ist für Mario Götze so gut wie erledigt. «Das ist für mich kein Thema aktuell, daran verschwende ich eigentlich auch keinen Gedanken», sagte der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt bei einer Medienrunde am Mittwoch: «Ich bin ja schon in einem gewissen Alter und müsste auch eine gewisse Rolle einnehmen. Ich glaube nicht, dass das sinnvoll wäre und funktionieren würde.»