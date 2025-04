Fürth verpflichtet Hoffenheimer Abwehr-Talent König

Fürth (dpa/lby) - Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat zur kommenden Saison Innenverteidiger Noah König von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet. Der 21-Jährige spielt in der zweiten Mannschaft der Kraichgauer und bestritt in der laufenden Saison bisher 24 Partien in der Regionalliga Südwest. Der Defensivmann wechselt ablösefrei und erhält einen Vertrag bis 2028.