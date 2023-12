Fuldas Bischof Gerber: Mit Solidarität aus der Krise

Fulda (dpa/lhe) - In seiner Silvesterpredigt hat Fuldas Bischof Michael Gerber zu mehr Solidarität und einem verstärkten Miteinander in Krisenzeiten aufgerufen. Als symbolisches Beispiel für gegenseitige Unterstützung nannte er laut Mitteilung das eingestürzte Dach der Elisabethkirche in Kassel. Während der Pandemie habe die Kirche ihre Türen für Künstler geöffnet, die coronabedingt an anderen Orten nicht proben und auftreten konnten. Nach Einsturz des Kirchendachs im November 2023 habe wiederum die Kunstszene ein Benefizkonzert für die Elisabethkirche organisiert.