Fund von Babyleiche in Maulburg bleibt rätselhaft

Maulburg (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines toten Babys in einem Müllsack nahe einem Spielplatz in Maulburg (Kreis Lörrach) hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Es hätten sich keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine verfolgbare Straftat durch eine bestimmte Person ergeben, teilte die Behörde in Waldshut-Tiengen mit. Eine Spaziergängerin entdeckte am 10. Oktober in einem Waldstück einen blauen Müllsack – darin ein totes Baby. Der kleine Junge war in Schaumfolie und mehrere Säcke gewickelt.