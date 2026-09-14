Grausiger Fund in Auto

Fund von Frauenleiche: Kommt es jetzt zum Mordprozess?

Ein Spaziergänger findet eine Leiche auf einem Feldweg. Am selben Tag wird der Verdächtige festgenommen. Es ist ihr früherer Partner. Die Staatsanwaltschaft ist von seiner Schuld überzeugt.

Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. (Archivbild) Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. (Archivbild)

Bad Rappenau (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Frauenleiche auf einem Feldweg bei Bad Rappenau ist Anklage wegen Mordes gegen den früheren Partner der 39-Jährigen erhoben worden. «Die Staatsanwaltschaft hält die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe für erfüllt», teilte die Anklagevertretung in Heilbronn mit. 

Der Mann soll die Frau nach dem Ende der Beziehung vom vergangenen April an massiv belästigt und bedroht haben. Er habe das Beziehungsende nicht akzeptiert, hieß es nach den Ermittlungen der Soko «Stern». Am 6. Mai sei er in das Auto der Frau eingebrochen, das an ihrer Arbeitsstelle in Neckarsulm geparkt gewesen sei. 

Auto wurde auf Feldweg gefunden

«Nach Arbeitsende soll er die arg- und wehrlose Frau im Fahrzeug mit einem Messer angegriffen und durch mehrere Messerstiche getötet haben», teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Einen Tag später wurde das Auto auf einem Feldweg in Bad Rappenau gefunden. 

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Der 41 Jahre alte Iraker war am selben Tag in einem ICE nach Linz (Österreich) am Hauptbahnhof in Regensburg festgenommen worden. Ob nach der Anklageerhebung ein Hauptverfahren eröffnet wird, muss die zuständige Schwurgerichtskammer des Landgerichts Heilbronn entscheiden.

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