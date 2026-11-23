Fund von totem Schaf: Deshalb führt Spur nach Frankreich
Eine Frau entdeckt ein totes Schaf im Rhein. Die Polizei ermittelt - und richtet den Blick nun auf die andere Seite des Flusses, nach Frankreich. Gibt es noch weitere tote Schafe?
Rheinmünster (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines toten Schafs mit zusammengebundenen Klauen im Rhein bei Rheinmünster (Kreis Rastatt) richten sich die Ermittlungen der Polizei nach Frankreich. Das Tier stamme aus einer Schafsherde auf der französischen Rheinseite, teilte sie mit. Es sei auch aufgefallen, dass aus dieser Herde vier weitere Schafe fehlten. «Wohin diese Tiere verschwunden sind und ob ein direkter Zusammenhang zu dem Vorfall bei Söllingen besteht, ist Gegenstand der Untersuchungen», hieß es weiter.
Eine Frau hatte das Tier am vergangenen Samstag entdeckt. Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Es gebe einen engen Austausch mit den französischen Behörden, teilte die Polizei mit.
Die Tierschutzorganisation Peta hat nach eigenen Angaben eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen.