Fuß von Arbeiter mit Baustellenfahrzeug auf A5 überfahren
Ein Arbeiter wird auf der Autobahn von einem Baustellenfahrzeug am Fuß verletzt. Der Rettungshubschrauber muss landen, was Folgen für die Autofahrer hat.
St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Auf einer Baustelle auf der Autobahn 5 ist ein Baustellenfahrzeug über den Fuß eines Arbeiters gefahren. Der 42-Jährige wurde mit mittelschweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.
Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 50-Jähriger den hinter dem Fahrzeug stehenden Arbeiter beim Fahren übersehen haben. Für die Landung des Rettungshubschraubers wurde die A5 zwischen St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) und dem Autobahnkreuz Walldorf zeitweise vollständig gesperrt.