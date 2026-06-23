Unglück im Emsland

Zwei Menschen sterben bei Unfall auf Autobahn 31

Ein Lastwagen fährt in eine Baustelle auf der Autobahn 31. Für zwei Menschen kommt jede Hilfe zu spät.

Für zwei Arbeiter kam jede Hilfe zu spät. Foto: -/NWM-TV/dpa
Für zwei Arbeiter kam jede Hilfe zu spät.

Meppen/Lingen (dpa) - Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 31 im Emsland gestorben. Dies berichtete ein dpa-Reporter vor Ort. Weitere Menschen wurden demnach bei dem Unglück zwischen Meppen und Lingen in Fahrtrichtung Süden verletzt. 

Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei den Todesopfern um Arbeiter, die mit Fahrzeugen an einer Baustelle waren. Weitere Details wie das Alter der Opfer waren zunächst unklar.

Nach Angaben eines Augenzeugen fuhr ein Lastwagen gegen ein Baustellenfahrzeug und einen Transporter, der an der Baustelle stand. Trümmer lagen auf der Fahrbahn, mehrere Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

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Ein Rettungshubschrauber landete, mehrere Krankenwagen waren im Einsatz. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sicherten die Unfallstelle. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt. Bei extremer Hitze bildete sich ein kilometerlanger Stau.

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