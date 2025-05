Nach tödlichem Unglück ruht Baustelle vorerst

Horb am Neckar (dpa) - Nach dem tödlichen Gondelabsturz auf einer Brückenbaustelle im baden-württembergischen Horb am Neckar bleiben die Arbeiten dort vorerst eingestellt. Das gelte für die Dauer des Ermittlungsverfahrens, mindestens aber noch für diese Woche, teilte das für die Baustelle zuständige Unternehmen Porr mit. Man sei zutiefst bestürzt über das tragische Ereignis, bei dem am Dienstag drei Bauarbeiter um Leben gekommen waren.