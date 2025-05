Gondelabsturz: Erste Hinweise auf Unglücksursache

Horb am Neckar (dpa) - Im Zusammenhang mit dem tödlichen Gondelabsturz auf einer Brückenbaustelle im baden-württembergischen Horb am Neckar gibt es erste Hinweise auf die Ursache des Unglücks. Demnach könnte sich das Stahlseil, an dem die Gondel befestigt war, auf dem Weg nach oben in querlaufenden Drahtseilen verfangen haben und deshalb gerissen sein. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.