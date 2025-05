Feuerwehr: Haben Arbeiter tot aufgefunden

Stuttgart (dpa) - Die Bauarbeiter, die in Baden-Württemberg mit einer Arbeitsgondel abgestürzt sind, waren nach Angaben der Feuerwehr beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits nicht mehr am Leben. «Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden», sagte der Sprecher der Feuerwehr in Horb am Neckar, Jan Straub. Er sagte, die Gondel mit den Arbeitern sei aus «großer Höhe» abgestürzt. Die Brückenbaustelle sei zwischen 40 und 100 Meter hoch.