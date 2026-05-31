Fußball-WM: Gastronomen hoffen auf Umsatz trotz Hürden

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Vorfreude einerseits, Herausforderungen andererseits: Hessens Gastronomen stellen sich auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika ein. «Sicherlich überwiegt die Vorfreude auf das fußballerische Großereignis bei den hessischen Gastgeberinnen und Gastgebern und es werden auch spezielle Speisekarten und Angebote während der Weltmeisterschaft für die Fans angeboten», sagt Gisbert Kern, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Dehoga Hessen.

Besonders Betriebe, die bereits in der Vergangenheit Public Screening angeboten hätten, würden dies erneut tun. Viele seien allerdings auch noch etwas verhalten, «da die Anstoßzeiten der WM sehr spät sind und es sich derzeit überhaupt nicht abschätzen lässt, wie das Angebot seitens der Gäste insbesondere bei Spielen ohne deutsche Beteiligung angenommen wird.» Zudem seien die zusätzlichen GEMA-Gebühren sowie die Beachtung der gesamten Urheberrechte zur WM ein hoher Aufwand. Aber dennoch: «Die Betriebe erhoffen sich aufgrund der meist guten Stimmung während der Fußballspiele zusätzlichen Umsatz zu generieren und auch neue Stammgäste zu gewinnen», sagt Kern.

Die Fußball-WM, bei der die Nationalmannschaft um ihren fünften WM-Titel kämpft, startet am 11. Juni. Bei dem XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko liegt ein großer Teil der Spiele in die Nachtstunden - insgesamt gibt es 17 verschiedene Anstoßzeiten. Das erste Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao startet immerhin bereits um 19.00 Uhr, die beiden Spiele gegen die Elfenbeinküste und Ecuador starten um 22.00 Uhr.