Fußballer Knauff spricht erstmals über Bauch-OP
Nicht mit einer üblichen Fußballerverletzung musste sich Eintracht-Angreifer Ansgar Knauff plagen. «Ein Schock» seien die Schmerzen «aus dem Nichts» gewesen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts Flügelspieler hat nach seiner Bundesliga-Rückkehr erstmals über seine Bauch-Operation gesprochen. «Es war natürlich im ersten Moment erst mal ein Schock», sagte der 24-Jährige in einem Eintracht-Podcast. «Es kam echt aus dem Nichts. Danach war es keine einfache Zeit, weil nicht wusste, wie lange es dauert, bis ich wieder fit bin.»
Knauff war am vergangenen Wochenende bei der 1:2-Niederlage der Hessen in Mainz erstmals wieder für ein paar Minuten eingewechselt worden. Seine Situation im Februar, die zu einem Eingriff und einem mehrtägigen Krankenhaus-Aufenthalt geführt hatten, schilderte der Fußballprofi so: «Es ging mir eigentlich gut am Vormittag. Am Nachmittag habe ich Bauschscherzen bekommen, sie wurden immer stärker. Das ist schon sehr extrem geworden, so dass wir den Rettungsdienst rufen mussten.»
«Kein großer Schnitt»
In der Klinik sei klar geworden, dass sofort operiert werden müsse. In seinem Darm habe sich etwas verdreht, dass die Blutzufuhr nicht mehr richtig funktioniert habe. «Sie konnten das zum Glück mit einer relativ leichten OP wieder alles lösen, alles in Ordnung bringen. Dadurch musste jetzt nichts entfernt werden, kein großer Schnitt gemacht werden», so Knauff nach mehrwöchiger Reha. Von den Narben merke er inzwischen nicht mehr viel.