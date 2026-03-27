Eintracht Frankfurt

Fußballer Knauff spricht erstmals über Bauch-OP

Nicht mit einer üblichen Fußballerverletzung musste sich Eintracht-Angreifer Ansgar Knauff plagen. «Ein Schock» seien die Schmerzen «aus dem Nichts» gewesen.

Nach Darm-Operation wieder zurück bei der Eintracht: Ansgar Knauff. (Archivbild) Foto: Marc Schüler/dpa
Nach Darm-Operation wieder zurück bei der Eintracht: Ansgar Knauff. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts Flügelspieler hat nach seiner Bundesliga-Rückkehr erstmals über seine Bauch-Operation gesprochen. «Es war natürlich im ersten Moment erst mal ein Schock», sagte der 24-Jährige in einem Eintracht-Podcast. «Es kam echt aus dem Nichts. Danach war es keine einfache Zeit, weil nicht wusste, wie lange es dauert, bis ich wieder fit bin.»

Knauff war am vergangenen Wochenende bei der 1:2-Niederlage der Hessen in Mainz erstmals wieder für ein paar Minuten eingewechselt worden. Seine Situation im Februar, die zu einem Eingriff und einem mehrtägigen Krankenhaus-Aufenthalt geführt hatten, schilderte der Fußballprofi so: «Es ging mir eigentlich gut am Vormittag. Am Nachmittag habe ich Bauschscherzen bekommen, sie wurden immer stärker. Das ist schon sehr extrem geworden, so dass wir den Rettungsdienst rufen mussten.»

«Kein großer Schnitt»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In der Klinik sei klar geworden, dass sofort operiert werden müsse. In seinem Darm habe sich etwas verdreht, dass die Blutzufuhr nicht mehr richtig funktioniert habe. «Sie konnten das zum Glück mit einer relativ leichten OP wieder alles lösen, alles in Ordnung bringen. Dadurch musste jetzt nichts entfernt werden, kein großer Schnitt gemacht werden», so Knauff nach mehrwöchiger Reha. Von den Narben merke er inzwischen nicht mehr viel.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frankfurts verletzte Stürmer: Nun auch noch Knauff
Fußball-Bundesliga

Frankfurts verletzte Stürmer: Nun auch noch Knauff

Die Offensivabteilung von Eintracht Frankfurt schrumpft immer mehr. Wieder fällt im Team des neuen Trainers Albert Riera ein Stürmer aus - und das vor dem Bayern-Spiel.

17.02.2026

Eintracht ohne Trapp und Knauff in Bremen
Fußball-Bundesliga

Eintracht ohne Trapp und Knauff in Bremen

Frankfurts Keeper Kevin Trapp muss im Training einen Rückschlag verkraften. Gegen Bremen wird erneut Kauã Santos im Tor stehen. Auch Ansgar Knauff fällt aus. Dennoch sind die Hessen guter Dinge.

03.04.2025

Eintracht: Knauff mit «leichter Knieverletzung»
Fußball-Bundesliga

Eintracht: Knauff mit «leichter Knieverletzung»

Eintracht Frankfurt kann den Heimsieg gegen den VfB Stuttgart nicht ungetrübt genießen. Mittelfeldspieler Ansgar Knauff muss früh ausgewechselt werden - nun liegt die Diagnose vor.

30.03.2025

Fußball

Eintracht hat Knauff fest verpflichtet: Vertrag bis 2028

09.06.2023

Fußball-Bundesliga

Sport1: Frankfurt verpflichtet Knauff fest vom BVB

08.06.2023