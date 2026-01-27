Unfälle

Fußgänger in Frankfurt angefahren und tödlich verletzt

Nach einem tödlichen Unfall in Frankfurt ermittelt die Polizei: Ein Fußgänger wurde an einer Ampel von einem Auto erfasst. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist in Frankfurt von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann habe in der Nacht eine Straße an einer Fußgängerampel überqueren wollen und sei dabei von dem Wagen erfasst worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Auch, ob die Ampel für den Fußgänger rot gewesen sei, werde nun ermittelt, so der Sprecher. Ein Sachverständiger sei für die Ermittlung des Unfallhergangs einbezogen worden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
78-jähriger Fußgänger von Lieferwagen erfasst
Senior tödlich verletzt

78-jähriger Fußgänger von Lieferwagen erfasst

In Zell im Wiesental ist ein Fußgänger von einem Lieferwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Ist schon klar, wie das passieren konnte?

12.12.2025

Lampertheim: Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt
Rettungshubschrauber im Einsatz

Lampertheim: Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt

Nach einem schweren Unfall auf der L3110 bei Lampertheim ist ein 36-Jähriger verstorben. Auch der 35-jährige Fahrer und seine Tochter wurden verletzt.

26.11.2025

Transportfahrzeug erfasst Sechsjährigen - tödlich verletzt
Unfälle

Transportfahrzeug erfasst Sechsjährigen - tödlich verletzt

Eine Feier mit tragischem Ausgang: Ein Junge läuft von einer Wiese auf eine Zufahrt und wird dort angefahren - mit tödlichen Folgen.

10.08.2025

Verkehr

Fußgängerin von Lkw angefahren und an Verletzungen gestorben

24.11.2023

Unfall

Auto erfasst zwei Fußgänger und verletzt sie tödlich

25.09.2023