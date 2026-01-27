Fußgänger in Frankfurt angefahren und tödlich verletzt

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist in Frankfurt von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann habe in der Nacht eine Straße an einer Fußgängerampel überqueren wollen und sei dabei von dem Wagen erfasst worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Auch, ob die Ampel für den Fußgänger rot gewesen sei, werde nun ermittelt, so der Sprecher. Ein Sachverständiger sei für die Ermittlung des Unfallhergangs einbezogen worden.