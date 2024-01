Fußgänger nach Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Dietzenbach (dpa/lhe) - Ein Lastwagen hat am Dienstag einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Der 61-Jährige überquerte in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) eine Straße im Bereich einer Fußgängerampel, wie die Polizei mitteilte. Der Mann winkte mit den Armen, doch der Lkw-Fahrer bemerkte ihn offenbar zu spät. Er konnte nicht rechtzeitig abbremsen und erfasste den Fußgänger. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebte allerdings zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr, so eine Sprecherin der Polizei. Der Verkehr wurde demnach für kurze Zeit umgeleitet.