Asperg Fußgänger stirbt bei Unfall mit Linienbus Ein Unfall im Landkreis Ludwigsburg endete tödlich: Ein Mensch ist gestorben. Vieles ist noch unklar. 27.11.2025 Bei einem Unfall ist ein Mensch ums Leben gekommen.