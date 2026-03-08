Unfälle

Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer erliegt ein Fußgänger seinen Verletzungen. Ein Gutachter soll jetzt die offenen Fragen klären.

Nach einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer ist ein Fußgänger im Landkreis Hersfeld-Rotenburg gestorben. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Nach einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer ist ein Fußgänger im Landkreis Hersfeld-Rotenburg gestorben. (Symbolbild)

Kirchheim (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in Willingshain (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) ist ein Fußgänger ums Leben gekommen. Der 30-Jährige war am Abend mit einem Radfahrer zusammenstoßen, wie die Polizei mitteilte. Der Fußgänger erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort starb.

Der 24 Jahre alte Radfahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache klären.

