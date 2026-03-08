Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Radfahrer
Nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer erliegt ein Fußgänger seinen Verletzungen. Ein Gutachter soll jetzt die offenen Fragen klären.
Kirchheim (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in Willingshain (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) ist ein Fußgänger ums Leben gekommen. Der 30-Jährige war am Abend mit einem Radfahrer zusammenstoßen, wie die Polizei mitteilte. Der Fußgänger erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort starb.
Der 24 Jahre alte Radfahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache klären.