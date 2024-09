Unfall mit Motorrad- und Fahrradfahrer: 57-Jähriger stirbt

Rotenburg an der Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad- und einem Radfahrer im Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist ein Mann gestorben und ein weiterer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlag der 57 Jahre alte Radfahrer seinen Verletzungen noch am Unfallort bei Rotenburg an der Fulda. Der 53 Jahre alte Motorradfahrer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache machten die Behörden keine Angaben, durch die Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung ein Gutachter beauftragt. Die Kreisstraße 50 zwischen Erkshausen und Rockensüß war bis zum Sonntagabend voll gesperrt.