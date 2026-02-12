Tödlicher Unfall

Fußgänger wird auf A3 von Auto erfasst und stirbt

Ein Mann läuft auf der A3 bei Obertshausen auf die Fahrbahn und wird von einem Auto erfasst. Er stirbt noch am Unfallort. Die Autobahn ist in Richtung Aschaffenburg gesperrt.

Die Autobahn in Richtung Aschaffenburg wurde gesperrt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Autobahn in Richtung Aschaffenburg wurde gesperrt. (Symbolbild)

Obertshausen (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist auf der A3 bei Obertshausen (Landkreis Offenbach) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann, dessen Identität zunächst unklar war, sei am Abend zuerst den Standstreifen entlanggelaufen und habe dann die Fahrbahn betreten, teilte die Polizei mit. Zwischen der mittleren und linken Spur in Fahrtrichtung Aschaffenburg wurde er demnach von dem Wagen erfasst. 

Den Angaben zufolge wurde der Verkehr am späten Abend an der Anschlussstelle Obertshausen abgeleitet. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang und dessen Ursache klären. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

