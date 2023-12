Auto erfasst Fußgänger auf Autobahn: Mann stirbt

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist beim Überqueren der Autobahn 3 in Höhe des Frankfurter Flughafens von einem Auto erfasst worden und gestorben. Der Mann sei in der Nacht von Freitag auf Samstag über die Fahrbahn gelaufen, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Warum er sich auf der Autobahn befand, sei noch nicht abschließend geklärt. Auch zur Identität des Toten konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Der 45-jährige Fahrer des Autos habe einen Schock erlitten und sei in einem Krankenhaus behandelt worden. Die Autobahn war in Richtung Würzburg für mehrere Stunden gesperrt.