Fußgängerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall in Fulda ist eine Fußgängerin lebensgefährlich verletzt worden. Ihr Zustand ist weiterhin kritisch, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ersten Angaben zufolge soll die 60-Jährige am frühen Samstagabend zu Fuß mit ihrem Hund unterwegs gewesen sein. Als sie die Straßenseite gewechselt habe, sei sie von einem Auto frontal erfasst und über die Motorhaube auf die Straße geschleudert worden.