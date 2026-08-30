Fußgängerin findet Motorradwrack Stunden nach Unfall

Crailsheim (dpa/lsw) - Eine Fußgängerin hat ein verunfalltes Motorrad an einer Böschung im Wald zwischen Crailsheim und Kreßberg (beide Landkreis Schwäbisch Hall) gefunden. Nach Polizeiangaben fanden die Beamten kurz darauf die Leiche des 24-jährigen Motorradfahrers bei dem Motorrad.

Die Polizei vermutet, dass zwischen Unfall und Fund mehr als zehn Stunden vergingen. Das Motorrad sei von der Straße aus nicht zu sehen gewesen. Den Ermittlungen zufolge war der 24-Jährige mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs und geriet in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Das Motorrad sei gegen einen Baum geprallt und anschließend rund 25 Meter weit die Böschung hinuntergeschleudert. Durch den Unfall erlitt der 24-Jährige tödliche Verletzungen, hieß es. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.