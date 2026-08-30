24-Jähriger tot gefunden

Fußgängerin findet Motorradwrack Stunden nach Unfall

Im Landkreis Schwäbisch Hall macht eine Fußgängerin eine tragische Entdeckung. Bei dem Motorrad wird auch die Leiche des 24-jährigen Fahrers gefunden. Die Polizei hat eine Vermutung zum Hergang.

Die Polizei findet die Leiche des 24-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei findet die Leiche des 24-Jährigen. (Symbolbild)

Crailsheim (dpa/lsw) - Eine Fußgängerin hat ein verunfalltes Motorrad an einer Böschung im Wald zwischen Crailsheim und Kreßberg (beide Landkreis Schwäbisch Hall) gefunden. Nach Polizeiangaben fanden die Beamten kurz darauf die Leiche des 24-jährigen Motorradfahrers bei dem Motorrad. 

Die Polizei vermutet, dass zwischen Unfall und Fund mehr als zehn Stunden vergingen. Das Motorrad sei von der Straße aus nicht zu sehen gewesen. Den Ermittlungen zufolge war der 24-Jährige mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs und geriet in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. 

Das Motorrad sei gegen einen Baum geprallt und anschließend rund 25 Meter weit die Böschung hinuntergeschleudert. Durch den Unfall erlitt der 24-Jährige tödliche Verletzungen, hieß es. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

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