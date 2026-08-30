Landkreis Schwäbisch Hall: 62-Jähriger stürzt durch Dach
Beim Versuch, eine undichte Stelle zu reparieren, bricht eine Dachplatte unter einem Mann. Er stürzt drei bis vier Meter tief und wird schwer verletzt.
Fichtenau (dpa/lsw) - Ein 62-jähriger Mann ist in Fichtenau (Landkreis Schwäbisch Hall) rund drei bis vier Meter tief durch das Dach eines Stalles gefallen. Nach Polizeiangaben verletzte er sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Demnach war der Mann auf dem Dach, um dort eine undichte Stelle zu reparieren. Als eine Dachplatte unter ihm einbrach, stürzte er mehrere Meter tief.