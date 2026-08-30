Hubschrauber im Einsatz

Landkreis Schwäbisch Hall: 62-Jähriger stürzt durch Dach

Beim Versuch, eine undichte Stelle zu reparieren, bricht eine Dachplatte unter einem Mann. Er stürzt drei bis vier Meter tief und wird schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. (Symbolbild)

Fichtenau (dpa/lsw) - Ein 62-jähriger Mann ist in Fichtenau (Landkreis Schwäbisch Hall) rund drei bis vier Meter tief durch das Dach eines Stalles gefallen. Nach Polizeiangaben verletzte er sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Demnach war der Mann auf dem Dach, um dort eine undichte Stelle zu reparieren. Als eine Dachplatte unter ihm einbrach, stürzte er mehrere Meter tief.

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