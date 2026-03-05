Bei Baden-Baden

Kletterer stürzt ab – Rettung per Hubschrauber

Ein Kletterer stürzt am Battertfelsen mehrere Meter in die Tiefe. Für seine Rettung muss ein Hubschrauber ausrücken.

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Foto: Feuerwehr Baden-Baden/dpa
Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Baden-Baden (dpa/lsw) - Bei einem Kletterunfall am Battertfelsen bei Baden-Baden ist ein Mann vier Meter in die Tiefe gestürzt. Er landete am späten Nachmittag auf einem Waldweg im Bereich des Bismarckmassivs, wie die Feuerwehr mitteilte. Wegen des schwierigen Geländes und der einsetzenden Dämmerung mussten die Rettungskräfte, die den Verunglückten zu Fuß erreicht hatten, einen Rettungshubschrauber hinzuziehen. Per Rettungswinde wurde der Kletterer geborgen und in eine Klinik in Baden-Baden geflogen.

