Fußgängerin nach Unfall gestorben

Obertshausen (dpa/lhe) - In Obertshausen bei Offenbach ist eine Fußgängerin angefahren worden und an ihren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei ein 34-Jähriger am Sonntag rückwärts mit seinem Sprinter gefahren. Nach einer Kurve habe er die Seniorin offenbar übersehen und angefahren, so die Polizei weiter. Die Frau, deren Identität zunächst nicht sicher geklärt werden konnte, starb auf dem Weg ins Krankenhaus an den Verletzungen. Die Polizei sucht nun Zeugen und Angehörige der verstorbenen Seniorin, um den genauen Hergang und die Identität des Opfers zu ermitteln.