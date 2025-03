Hirschberg: Lkw-Fahrerin rammt Pkw beim Rückwärtsfahren 

Hirschberg. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Hirschberg ist eine 55-jährige Frau leicht verletzt worden. Eine 29-Jährige Lkw-Fahrerin hatte das Auto der Frau beim Rückwärtsfahren auf der Straße "Im Sterzwinkel" gerammt, teilte die Polizei mit. Die Lkw-Fahrerin sei rückwärts gefahren, um zur Laderampe auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu gelangen. Hierbei habe sie das Auto der 55-Jährigen übersehen, das hinter dem Lkw wartete. Die Autofahrerin erlitt Verletzungen an den Oberschenkeln und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung, hieß es weiter. Der BMW der Frau wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 4.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. (dls)