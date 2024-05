Auto rammt zwei Lastwagen auf A3: Fahrerin schwer verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 bei Wiesbaden ist eine Autofahrerin verletzt worden. Die 45-Jährige sei am Dienstagabend mit ihrem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache vermutlich ungebremst auf einen Sattelzug aufgefahren, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto gegen einen weiteren Lkw geschleudert. Rettungskräfte mussten die Frau mit Schneidegerät aus dem Autowrack bergen und mit Verdacht auf einen Bruch des Schlüsselbeins ins Krankenhaus bringen. Die A3 wurde in Richtung Süden aufgrund der Reinigungs- und Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde voll gesperrt.