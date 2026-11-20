Stuttgart/ Düsseldorf (dpa/lsw) - Die Standorte der insolvente Warenhauskette Galeria im Südwesten bleiben vorerst alle erhalten. Verdi-Landeschefin Maike Schollenberger sagte in Stuttgart: «Wir sind sehr froh, dass die rund 1.500 Kolleginnen und Kollegen der Galeria-Filialen in Baden-Württemberg heute aufatmen können.» Es sei jedoch nur ein Aufatmen für den Moment, denn bis Ende des Jahres erwarte man die endgültige Liste aller zu schließenden Filialen von Galeria. «Und nach den bisher vorliegenden Informationen müssen wir uns auch in Baden-Württemberg auf Filialschließungen vorbereiten.» Insgesamt gibt es im Land noch zwölf Filialen der Warenhauskette.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sagte, die heutige Nachricht der Insolvenzverwaltung bedeutet leider keine Entwarnung für die Galeria-Standorte im Land. «Insbesondere für die Beschäftigten geht die Zeit der Unsicherheit weiter. Das bedauere ich sehr.» Umso mehr komme es darauf an, dass im laufenden Insolvenzverfahren wirtschaftlich tragfähige und zukunftssichere Lösungen für die einzelnen Standorte gefunden und klare Perspektiven für die Beschäftigten und die Standortkommunen aufgezeigt würden.

Geschlossen werden sollen die Standorte Berlin Kurfürstendamm, Köln Hohe Straße und München Rotkreuzplatz, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Betroffen sind nach Angaben von Galeria rund 400 Beschäftigte.

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Die Mietverträge der drei Filialen laufen im Frühjahr 2027 endgültig aus, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Frank Kebekus. «Mir ist bewusst, dass die Nachricht für die Kolleginnen und Kollegen an diesen Standorten schwer ist.»

In Berlin und München sei mit den neuen Immobilieneigentümern keine Einigung zustande gekommen. Die Filiale in Köln sei «für einen wirtschaftlichen Betrieb deutlich zu groß», so Kebekus.

Galeria hat Anfang Oktober erneut Insolvenzantrag gestellt – zum vierten Mal in sechs Jahren. Der Geschäftsbetrieb in den derzeit noch 83 Filialen läuft vorerst weiter. Alle Standorte werden im Zuge des Insolvenzverfahrens derzeit jedoch auf ihre Rentabilität überprüft. Neben den allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen stellen vor allem hohe Miet- und Instandhaltungskosten eine Herausforderung dar, wie das Unternehmen angibt.

Erwartet wird, dass zahlreiche weitere Warenhäuser aufgegeben werden. Mehr als die Hälfte könnte schließen, sodass nur noch 30 bis 40 übrig blieben, wie die dpa von mit der Situation vertrauten Personen erfuhr.

Angebotsfrist abgelaufen – bis zu 20 Kaufinteressenten

Derzeit wird ein Käufer für das Unternehmen gesucht. Der Investorenprozess stoße auf reges Interesse, heißt es. Die Frist für unverbindliche Angebote lief am Donnerstag ab. Dem Vernehmen nach gibt es bis zu 20 Kaufinteressenten.

Wie viele davon ernsthaft sind und um wen es sich handelt, ist nicht bekannt. Zwar kursieren Namen, bestätigt ist bislang aber nichts. Weder haben sich die Interessenten öffentlich bekannt, noch hat Galeria dazu Stellung genommen. Am kommenden Montag will der vorläufige Insolvenzverwalter Kebekus im Gläubigerausschuss den aktuellen Stand des Verfahrens präsentieren.

Möglichst bis Ende Dezember soll ein neuer Eigentümer gefunden werden. Bis dahin erhalten die Beschäftigten Insolvenzgeld. Anschließend muss das Unternehmen die Löhne wieder aus eigener Kraft zahlen – oder ein Investor.