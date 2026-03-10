Einzelhandel

Galeria verhandelt über Mieten – Filialschließungen möglich

Die Warenhauskette Galeria drängt in mehreren Städten auf niedrigere Mieten. Diese acht Filialen sind betroffen und stehen offenbar auf der Kippe.

Die Filiale an der Breiten Straße in Köln steht ebenfalls auf der Liste. (Archivbild) Foto: Henning Kaiser/dpa
Die Filiale an der Breiten Straße in Köln steht ebenfalls auf der Liste. (Archivbild)

Düsseldorf (dpa) - Bei der Warenhauskette Galeria drohen neue Filialschließungen. Die Mietverträge von acht Standorten sollen neu verhandelt werden. Die Gespräche sind nach Angaben des Unternehmens bereits angelaufen. «Sollte es nicht gelingen, eine für beide Seiten tragfähige Lösung zu erreichen, die allen Parteien eine langfristige Zukunft eröffnet, besteht auch die Möglichkeit von Schließungen», teilte Galeria mit.

Betroffen sind Filialen in München (Rotkreuzplatz), Berlin (Kurfürstendamm, Hermannplatz), Köln (Hohe Straße, Breite Straße), Mannheim, Braunschweig und Aschaffenburg. Die Mietverträge laufen nach Angaben des Warenhausbetreibers mittelfristig aus. 

Philipp Kretzer, Chief Sales Officer von Galeria, sagte: «Wir kämpfen für den Erhalt unserer Filialen und möchten an den Standorten bleiben.» Voraussetzung dafür sei jedoch ein wirtschaftlich tragfähiges Modell. Sollte es zu Schließungen kommen, kündigte die Geschäftsführung Verhandlungen über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan an. Galeria hat in Deutschland derzeit insgesamt 83 Warenhäuser.

