Fußball-Bundesliga

«Ganz bitter»: St. Paulis Jones fehlt erneut mehrere Monate

Für den abstiegsbedrohten Bundesligisten eine Hiobsbotschaft: Zum zweiten Mal in dieser Saison muss St. Paulis Sommer-Neuzugang Jones operiert werden und fällt längerfristig aus.

St. Paulis Ricky-Jade Jones hat sich im DFB-Pokal-Spiel in Leverkusen schwer verletzt. Foto: Federico Gambarini/dpa
St. Paulis Ricky-Jade Jones hat sich im DFB-Pokal-Spiel in Leverkusen schwer verletzt.

Hamburg (dpa/lno) - Der abstiegsbedrohte Hamburger Fußball-Bundesligist FC St. Pauli muss einen schweren personellen Ausfall verkraften. Der englische Angreifer Ricky-Jade Jones hat sich bei der verlorenen Viertelfinalpartie im DFB-Pokal bei Bayer 04 Leverkusen einen Riss des Syndesmosebands am rechten Sprunggelenk zugezogen und muss operiert werden. Der 23-Jährige fällt mehrere Monate aus, wie der Club zwei Tage nach dem 0:3 mitteilte. 

«Das ist schon hart und trifft uns auch. Ganz, ganz bitter», sagte Trainer Alexander Blessin bei der Pressekonferenz vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Champions-League-Kandidaten VfB Stuttgart. Er habe mit seiner Schnelligkeit Akzente gesetzt. «Deswegen tut es richtig weh», fügte Blessin hinzu.

Weitere Stammspieler angeschlagen

Jones soll am kommenden Montag in München operiert werden, um das Gelenk nachhaltig zu stabilisieren, heißt es in der Mitteilung. Der Sommer-Neuzugang hatte sich bereits kurz nach seiner Ankunft in Hamburg verletzt, musste an der linken Schulter operiert werden und fiel mehrere Monate aus. Erst im Dezember bestritt er sein erstes Ligaspiel für die Hamburger. 

Es ist nicht der einzige Ausfall eines Stammspielers für das Spiel gegen den VfB. Innenverteidiger Hauke Wahl werde sehr wahrscheinlich nicht dabei sein. Bei Abwehrchef Eric Smith habe Blessin noch Hoffnung, dass der Schwede dabei sein kann.

