Fußball-Bundesliga

St. Paulis Blessin erwartet Freiburger mit Europacup-Schub

St. Pauli will sich von der kleinen Ergebniskrise der Freiburger in der Liga nicht blenden lassen. Trainer Blessin weiß: Die Badener kommen mit Europa-League-Selbstvertrauen nach Hamburg.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin warnt vor dem nächsten Gegner. (Archivbild) Foto: Frank Molter/dpa
St. Paulis Trainer Alexander Blessin warnt vor dem nächsten Gegner. (Archivbild)

Hamburg (dpa) - Trotz der Probleme des SC Freiburg in der Liga stellt sich St. Paulis Trainer Alexander Blessin beim jüngst zum Europa-League-Viertelfinalisten avancierten Club auf einen gefährlichen Gegner ein. «Das gibt ihnen wahrscheinlich auch nochmal einen Schub», sagte der Coach des abstiegsbedrohten Hamburger Fußball-Bundesligisten nach dem furiosen 5:1 des kommenden Gegners gegen den belgischen Club Genk im Europapokal am Donnerstag. 

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Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) will der zuletzt in drei Ligaspielen nacheinander sieglose Tabellen-Achte aus Baden wieder dreifach punkten. Freiburg hatte nur einen Zähler aus den vergangenen drei Spielen geholt. St. Pauli ist gewarnt. «Man wähnte schon, dass sie so einen kleinen Abwärtstrend zu verbuchen haben und ein paar Niederlagen verkraften mussten», sagte Blessin. Die Spiele seien nicht so «souverän» und «voller Energie» wie sonst davor gewesen. 

Der Kiez-Club baut trotz der sportlich bedrohlichen Situation als Tabellen-16. auf seine Heimstärke. Die Hamburger sind seit Ende November daheim ungeschlagen. «Es gibt uns natürlich ein gutes Gefühl und das kann ein Faustpfand sein, aber wir sind trotzdem in keiner komfortablen Zone», sagte Blessin, dessen Mannschaft am Wochenende mit einem Sondertrikot anlässlich der Aktion «Kein Bock auf Nazis» spielt.

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