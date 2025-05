Vor Anpfiff im Ziel: St. Paulis Blessin hat nichts dagegen

Hamburg (dpa) - FC St. Paulis Trainer Alexander Blessin bedauert, dass die Partien am vorletzten Spieltag der Saison in der Fußball-Bundesliga seit drei Jahren nicht mehr parallel am Samstag stattfinden. «Ich finde, wenn einer am Freitag spielt und sich der ganze Spieltag wieder von Freitag bis Sonntag wie Kaugummi hinzieht, dann finde ich das einfach unfair», sagte der 51-Jährige vor dem vorletzten Saisonspiel am Sonntag (17.30 Uhr/Sky und DAZN) bei Eintracht Frankfurt.