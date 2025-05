St. Pauli fast gerettet: Trainer Blessin mahnt trotzdem

Hamburg (dpa) - Am Abend vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart wird Alexander Blessin zumindest ab und an auf den Live-Ticker einer anderen Partie schauen: 1. FC Heidenheim gegen VfL Bochum. Von dem Ergebnis hängt ab, ob Blessins FC St. Pauli den Verbleib in der Fußball-Bundesliga schon so gut wie sicher geschafft hat oder ob die Hamburger selbst noch gefordert sind.