«Ganz oben mitspielen»: Adler planen nächsten Titelangriff
Die Mannheimer gehen zuversichtlich in die nächste DEL-Saison. Große Hoffnungen ruhen auf einem Deutsch-Kanadier. Vor dem Liga-Start geht's schon in der Champions Hockey League zur Sache.
Mannheim (dpa/lsw) - Angeführt von Kapitän Marc Michaelis starten die Adler Mannheim den nächsten Angriff auf den Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). «Unser Ziel ist es, wieder ganz oben mitzuspielen», sagte Michaelis bei der Saisoneröffnungspressekonferenz des Clubs. In der vergangenen Spielzeit hatten die Mannheimer die Endspiel-Serie erreicht, dort aber klar gegen DEL-Dominator Eisbären Berlin verloren.
Um den nächsten Schritt zu gehen, haben die Adler ihr Team vor allem im Sturm hochkarätig verstärkt. Große Hoffnungen ruhen auf Brooks Macek. Der Deutsch-Kanadier, der 2018 mit der deutschen Nationalmannschaft die olympische Silbermedaille gewonnen hatte, kehrte nach sieben Jahren in Russland in die DEL zurück. Da Torhüter Jake Hildebrand einen deutschen Pass erhielt, können die Adler noch zwei Ausländerlizenzen vergeben.
Run auf Dauerkarten
Geschäftsführer Matthias Binder konstatierte bei der Pressekonferenz einen Eishockey-Boom in Mannheim. Der Club hat bereits mehr als 8.000 Dauerkarten verkauft, in der Vorsaison waren es 7.500. Binder rechnet mit einem Schnitt von 12.000 Zuschauern pro Partie.
Mit einem Heimspiel gegen das schwedische Topteam Växjö Lakers starten die Adler am Freitag (19.30 Uhr) in die neue Saison der Champions Hockey League (CHL). Am ersten DEL-Spieltag gastiert die Mannschaft von Trainer Dallas Eakins am 18. September beim EHC Red Bull München.