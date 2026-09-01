«Ganz oben mitspielen»: Adler planen nächsten Titelangriff

Mannheim (dpa/lsw) - Angeführt von Kapitän Marc Michaelis starten die Adler Mannheim den nächsten Angriff auf den Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). «Unser Ziel ist es, wieder ganz oben mitzuspielen», sagte Michaelis bei der Saisoneröffnungspressekonferenz des Clubs. In der vergangenen Spielzeit hatten die Mannheimer die Endspiel-Serie erreicht, dort aber klar gegen DEL-Dominator Eisbären Berlin verloren.

Um den nächsten Schritt zu gehen, haben die Adler ihr Team vor allem im Sturm hochkarätig verstärkt. Große Hoffnungen ruhen auf Brooks Macek. Der Deutsch-Kanadier, der 2018 mit der deutschen Nationalmannschaft die olympische Silbermedaille gewonnen hatte, kehrte nach sieben Jahren in Russland in die DEL zurück. Da Torhüter Jake Hildebrand einen deutschen Pass erhielt, können die Adler noch zwei Ausländerlizenzen vergeben.

Run auf Dauerkarten

Geschäftsführer Matthias Binder konstatierte bei der Pressekonferenz einen Eishockey-Boom in Mannheim. Der Club hat bereits mehr als 8.000 Dauerkarten verkauft, in der Vorsaison waren es 7.500. Binder rechnet mit einem Schnitt von 12.000 Zuschauern pro Partie.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum