Gas aus kaputtem Akku: Schule in Frankfurt geräumt
Im Keller einer beruflichen Schule wird ein Akku so warm, dass er aufplatzt - und Gas freisetzt. Vor Ort kann kein Unterricht stattfinden.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein defekter Akku hat an einer beruflichen Schule in Frankfurt am Main einen Gas-Alarm ausgelöst. Der Akku gehört zu einer Notbeleuchtungseinrichtung im Keller und war am Dienstag aufgeplatzt, nachdem er sich erhitzt hatte, wie ein Feuerwehrsprecher bestätigte. Aus dem kaputten Teil trat daraufhin Gas aus. Die Schule wurde vorsorglich geräumt.
Mehr als 70 Feuerwehrleute waren nachmittags vor Ort, führten Messungen durch und lüfteten das Gebäude. Auch am Morgen dauerte der Einsatz samt Lüftungsmaßnahmen noch an. Eine Fachfirma müsse sich nun um den Akku kümmern, der immer noch Gas abgebe, sagte der Sprecher. Nach Angaben der Schule selbst findet dort zunächst kein Präsenzunterricht statt. Mehrere Medien hatten über den Vorfall berichtet.