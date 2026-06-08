Feuerwehreinsatz

Gasaustritt an Grundschule in Eppingen

Vor Unterrichtsbeginn riecht es im Schulgebäude nach Gas. Die Feuerwehr rückt an, die Kinder werden nach Hause geschickt.

Feuerwehreinsatz an der Grundschule: Wegen des Gasaustritts fällt der Unterricht aus. (Symbolbild) Foto: Marius Bulling/dpa
Feuerwehreinsatz an der Grundschule: Wegen des Gasaustritts fällt der Unterricht aus. (Symbolbild)

Eppingen (dpa/lsw) - An einer Grundschule in Eppingen (Kreis Heilbronn) ist Gas ausgetreten. Wie eine Polizeisprecherin sagte, ist der Schulbetrieb eingestellt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge trat das Gas in einem Heizraum aus. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Den Angaben nach wurde der Gasgeruch am Morgen bemerkt, als noch keine Kinder in der Schule waren. Die Grundschule und der angrenzende Kindergarten seien geräumt worden, sagte die Sprecherin. Die Stadt Eppingen teilte mit, dass alle betroffenen Kinder für den Tag entlassen worden seien. Für die Menschen in Eppingen bestand demnach keine Gefahr durch den Gasaustritt.

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