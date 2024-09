Gasaustritt bei Bauarbeiten in Bruchköbel

Bruchköbel (dpa/lhe) - Bei Bauarbeiten in Bruchköbel (Main-Kinzig-Kreis) ist eine Gasleitung beschädigt worden. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Häuser in einem Radius zwischen 50 und 100 Metern wurden evakuiert, die meisten Bewohner waren nicht zu Hause. Die angetroffenen 18 Menschen in dem Wohngebiet kamen im Bürgerhaus unter. Ersten Schätzungen der Feuerwehr zufolge wird die aufwendige Reparatur bis mindestens zum Nachmittag dauern, hierfür muss die Straßenkreuzung an drei Stellen aufgebaggert werden. Das Unglück geschah im Rahmen von Sanierungsarbeiten an der Straße.