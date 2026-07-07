Wohl technischer Defekt

Gasgemisch explodiert in Wohnung - 100.000 Euro Schaden

In einem Mehrfamilienhaus knallt es laut, Scherben fliegen durch die Gegend: Ein Gasgemisch soll dort eine Verpuffung ausgelöst haben.

Ein Gasgemisch sei bei der Verpuffung explodiert, so die Einsatzkräfte. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Ein Gasgemisch sei bei der Verpuffung explodiert, so die Einsatzkräfte. (Symbolbild)

Dietzenbach (dpa/lhe) - Bei einer Verpuffung in einer Wohnung in Dietzenbach ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Südosthessen mitteilte, sollen ein in der Wohnung abgestelltes Ozon-Reinigungsgerät und ein daraus ausgetretenes Gasgemisch die Explosion am Montagmittag ausgelöst haben. 

Verletzt wurde nach übereinstimmenden Informationen von Feuerwehr und Polizei niemand. Man gehe derzeit von einem technischen Defekt des Gerätes aus, so der Polizeisprecher. Die betroffene Wohnung liegt demnach in einem Mehrfamilienhaus. Laut einem Sprecher der Feuerwehr Dietzenbach zersprangen bei der Verpuffung gegen 13.10 Uhr Fenster. Die Hausfassade wurde zudem stark beschädigt. Einsturzgefahr bestehe jedoch nicht.

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