Nach Brand in Massagesalon: Ursache war technischer Defekt

Schlüchtern (dpa/lhe) - Der Brand in einem Massagesalon in der Schlüchterner Innenstadt vergangene Woche ist durch den technischen Defekt an einem Trockner ausgelöst worden. Dieser habe sich in einem Nebenraum des Geschäfts befunden, teilte die Polizei in Offenbach am Montag mit. Bei dem Feuer im Main-Kinzig-Kreis am Donnerstagabend war die 53-jährige Inhaberin des Salons leicht verletzt worden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.