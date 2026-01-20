Gast schraubt Rauchwarnmelder ab - Hotel geräumt

Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Wegen eines Brandalarms ist ein Hotel in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) geräumt worden. Dieser stellte sich aber als Fehlalarm heraus, wie die Polizei mitteilte: Ihren Erkenntnissen nach war es am späten Montagabend zu dem Alarm gekommen, weil ein Gast zwei Rauchmelder im Flur und in einem Zimmer abgeschraubt hatte.