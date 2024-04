Gastronomen können Joints verbieten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Obwohl Cannabiskonsum für Erwachsene seit Ostermontag mit Einschränkungen bundesweit erlaubt ist, können auch in Hessen Gastronomen ihren Gästen in Raucherräumen, Biergärten und auf Außenterrassen Joints verbieten. Darauf weist der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hin. Gastronomen könnten dies mit ihrem Hausrecht jeweils selbst entscheiden, sagte ein Sprecher des Dehoga Hessen in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur.