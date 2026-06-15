Mordprozess

Gastwirt mit Hammer getötet – Ex-Mitarbeiter vor Gericht

Im Oktober wird die Leiche eines Gastwirts in Rheinfelden gefunden. Ein ehemaliger Angestellter des Mannes steht im Verdacht. Die Anklage lautet auf Mord.

Das Opfer wurde tot in seinem Lokal in Rheinfelden aufgefunden. (Archivbild) Foto: Jose Villacreses/swd-medien/dpa
Das Opfer wurde tot in seinem Lokal in Rheinfelden aufgefunden. (Archivbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Rund acht Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Gastwirts in Rheinfelden (Landkreis Lörrach) beginnt heute (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Freiburg der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der 28 Jahre alte Angeklagte soll im Oktober das Lokal seines ehemaligen Arbeitgebers betreten und den 50-Jährigen getötet haben. Die Anklage lautet auf Mord.

Der aus Portugal stammende Gastwirt war morgens tot in seinem Lokal beim Kastanienpark aufgefunden worden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte mit afghanischer Staatsangehörigkeit seinen früheren Chef mit einem Hammer mehrfach gegen den Kopf geschlagen haben. Die Tatwaffe wurde demnach in der Gaststätte gefunden.

Die Polizei hatte den mutmaßlichen Täter einen Tag nach der Tat in einer Wohnung in Rheinfelden festgenommen. Zuvor waren mehrere Wohnungen durchsucht worden. Bei der Kriminalpolizei Freiburg war zu dem Fall eine Sonderkommission eingerichtet worden. Seit seiner Festnahme sitzt der 28-Jährige in Untersuchungshaft.

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Das Verfahren vor dem Schwurgericht ist auf insgesamt neun Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird Anfang August erwartet.

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