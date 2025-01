Gaza-Deal: Kundgebungen in mehreren Städten

Berlin (dpa) - Nach Bekanntwerden der Vereinbarung über eine Waffenruhe im Gazastreifen gab es in mehreren deutschen Städten spontan kleinere Demonstrationen. Es kamen am Abend jeweils einigen Dutzend Teilnehmer, etwa in Hamburg am Hachmannplatz, in Frankfurt am Main am Kaisertor, am Mainzer Hauptbahnhof, in Leipzig und Hannover. Die Polizei sprach von friedlichen Kundgebungen und gut gelaunten Demonstranten.