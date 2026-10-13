Gebäude brennt in Hofheim - Dach teilweise eingestürzt
Im Main-Taunus-Kreis gerät ein Gebäude in Brand. Für die Feuerwehr sind die Löscharbeiten schwierig.
Hofheim am Taunus (dpa/lhe) - Aus einem brennenden Gebäude hat die Feuerwehr in Hofheim am Taunus (Main-Taunus-Kreis) mindestens einen Menschen gerettet. Die Flammen sind bereits unter Kontrolle, aber die Löschmaßnahmen dauern an, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Während des Einsatzes sei das Dach des Hauses teilweise eingestürzt. Verletzte gebe es nach aktuellem Kenntnisstand nicht.
Wegen der Einsturzgefahr gestalteten sich die Löscharbeiten für die Feuerwehrleute schwierig, so der Sprecher. Die Feuerwehr empfahl den Menschen in der Umgebung, wegen des möglichen Brandgeruchs vorsorglich Fenster und Türen zu schließen. Es bestehe allerdings keine Gefahr für die Bevölkerung.