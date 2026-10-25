Löscharbeiten werden dauern

Millionenschaden bei Feuer in Gemüsebetrieb

Das Dach ist bereits eingestürzt, die Halle dürfte komplett ausbrennen: In einem Gemüsebetrieb bei Singen kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen. Der Schaden ist immens.

Die Feuerwehr pumpt auch Löschwasser aus der nahegelegenen Aach. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feuerwehr pumpt auch Löschwasser aus der nahegelegenen Aach. (Symbolbild)

Singen (dpa/lsw) - In einem großen Gemüseanbaubetrieb in Singen (Landkreis Konstanz) ist ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen Millionenbetrag und die Feuerwehr stellt sich auf langwierige Löscharbeiten ein. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. 

Den Angaben zufolge war am Morgen eine Lagerhalle mit angeschlossenem Gewächshaus in Brand geraten. Die Halle wird voraussichtlich komplett ausbrennen, sagte ein Polizeisprecher. Das Dach sei bereits eingestürzt. Das Feuer sei im Bereich einer Altholzverbrennungsanlage ausgebrochen, wie die Polizei weiter berichtet. Direkt daneben soll sich eine Lagerstelle für Holz befinden. 

Die Feuerwehr schätzt, dass sich die Löscharbeiten unter Umständen noch bis morgen ziehen könnten. Die Einsatzkräfte sperrten eine nahegelegene Kreisstraße, da sie Wasser aus der dahinterliegenden Aach pumpen, um die Flammen zu bekämpfen. 

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Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe laut Polizei nicht. Der Gemüseanbaubetrieb liege weit abseits von Wohnsiedlungen.

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