Gedenken an Opfer von Hanau – Wulff ruft zu Vielfalt auf

Hanau (dpa/lhe) - Mit Gebeten und einem Fastenbrechen nach muslimischem Brauch haben Verwandte und Freunde des vor sechs Jahren bei dem rassistischen Anschlag in Hanau getöteten Hamza Kurtovic gedacht. Alt-Bundespräsident Christian Wulff rief bei einer Gedenkfeier im Zentrum der Bosnisch-Islamischen Kulturgemeinschaft Hanau zum entschlossenen Eintreten für Vielfalt und Toleranz auf.

«Ich denke, dass wir die Aufgabe haben, hinauszugehen und mutig für unser Land als ein Land der Vielfalt zu streiten, für die bunte Republik verschiedener Menschen, verschiedener Herkünfte, verschiedenen Aussehens, verschiedener sexueller Neigung, verschiedener Religionen», sagte Wulff am Donnerstagabend. Zuvor hatte er gemeinsam mit Armin Kurtovic, dem Vater von Hamza Kurtovic, das Grab des Ermordeten besucht.

«Da können wir alle noch ein Stück weit besser werden»

Wulff, der seit Jahren mit der Familie Kurtovic befreundet ist, kritisierte, dass in Deutschland manchmal bei Diskriminierungen weggeschaut werde. «Da können wir, glaube ich, alle noch ein Stück besser werden - und das sollten wir gemeinsam tun.»

An der Feier nahmen unter anderem auch die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Beate Hofmann, und Oliver Dainow, Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde Hanau, teil.

In Hanau hatte am 19. Februar 2020 ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Am sechsten Jahrestag des Anschlags hatten Vertreter des Landes Hessen, der Stadt Hanau und des Bundes in einem stillen Gedenken an die Opfer erinnert. Armin Kurtovic war der offiziellen Veranstaltung ferngeblieben.

Fall vors Bundesverfassungsgericht gebracht

Die Familie kritisiert die Arbeit der Ermittlungsbehörden und die juristische Aufarbeitung der Morde. Dabei geht es unter anderem um die Verantwortung für einen verschlossenen Notausgang am zweiten Tatort, einer Bar im Stadtteil Kesselstadt. Dort war Hamza Kurtovic erschossen worden.