Sechs Jahre nach Anschlag

Gedenken an Opfer von Hanau – Wulff ruft zu Vielfalt auf

Fastenbrechen, Gebete und ein Appell: Der Altbundespräsident mahnt, Ausgrenzung nicht hinzunehmen. Wie die Familie von Hamza Kurtovic an den Ermordeten erinnert.

Alt-Bundespräsident Wulff ist seit Jahren mit der Familie des Ermordeten befreundet. Foto: Michael Bauer/dpa
Alt-Bundespräsident Wulff ist seit Jahren mit der Familie des Ermordeten befreundet.

Hanau (dpa/lhe) - Mit Gebeten und einem Fastenbrechen nach muslimischem Brauch haben Verwandte und Freunde des vor sechs Jahren bei dem rassistischen Anschlag in Hanau getöteten Hamza Kurtovic gedacht. Alt-Bundespräsident Christian Wulff rief bei einer Gedenkfeier im Zentrum der Bosnisch-Islamischen Kulturgemeinschaft Hanau zum entschlossenen Eintreten für Vielfalt und Toleranz auf.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Ich denke, dass wir die Aufgabe haben, hinauszugehen und mutig für unser Land als ein Land der Vielfalt zu streiten, für die bunte Republik verschiedener Menschen, verschiedener Herkünfte, verschiedenen Aussehens, verschiedener sexueller Neigung, verschiedener Religionen», sagte Wulff am Donnerstagabend. Zuvor hatte er gemeinsam mit Armin Kurtovic, dem Vater von Hamza Kurtovic, das Grab des Ermordeten besucht. 

«Da können wir alle noch ein Stück weit besser werden» 

Wulff, der seit Jahren mit der Familie Kurtovic befreundet ist, kritisierte, dass in Deutschland manchmal bei Diskriminierungen weggeschaut werde. «Da können wir, glaube ich, alle noch ein Stück besser werden - und das sollten wir gemeinsam tun.» 

An der Feier nahmen unter anderem auch die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Beate Hofmann, und Oliver Dainow, Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde Hanau, teil.

In Hanau hatte am 19. Februar 2020 ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Am sechsten Jahrestag des Anschlags hatten Vertreter des Landes Hessen, der Stadt Hanau und des Bundes in einem stillen Gedenken an die Opfer erinnert. Armin Kurtovic war der offiziellen Veranstaltung ferngeblieben. 

Fall vors Bundesverfassungsgericht gebracht

Die Familie kritisiert die Arbeit der Ermittlungsbehörden und die juristische Aufarbeitung der Morde. Dabei geht es unter anderem um die Verantwortung für einen verschlossenen Notausgang am zweiten Tatort, einer Bar im Stadtteil Kesselstadt. Dort war Hamza Kurtovic erschossen worden. 

Armin Kurtovic und seine Frau Dijana riefen im vergangenen November wegen des Todes ihres Sohnes das Bundesverfassungsgericht an. Sie werfen den Ermittlungsbehörden vor, die Hintergründe der Tat nicht ausreichend untersucht zu haben. Zuvor waren sie mit ihrem Versuch gescheitert, neue Ermittlungen über eine sogenannte Klageerzwingung durchzusetzen. Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte die Anträge der Eltern als unzulässig verworfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Stilles Gedenken in Hanau an Opfer des Anschlags
Sechster Jahrestag

Stilles Gedenken in Hanau an Opfer des Anschlags

In Hanau wird mit Kerzen und Kränzen an die neun Opfer der rassistischen Morde gedacht. Auch in anderen Städten soll an die Toten erinnert werden.

19.02.2026

Eltern eines Hanau-Opfers ziehen vor Verfassungsgericht
Nach Scheitern vor dem OLG

Eltern eines Hanau-Opfers ziehen vor Verfassungsgericht

Nach dem Scheitern vor hessischen Gerichten hoffen die Eltern von Hamza Kurtovic auf das höchste deutsche Gericht. Sie werfen den Behörden unzureichende Ermittlungen nach dem Anschlag vor.

21.11.2025

Steinmeier: Anschlag in Hanau war Angriff auf Demokratie
Neun Menschen erschossen

Steinmeier: Anschlag in Hanau war Angriff auf Demokratie

Zum fünften Jahrestag des Anschlags in Hanau ruft der Bundespräsident zum Kampf gegen Rassismus und Extremismus auf. Bei einer Gedenkstunde wird an die Opfer erinnert.

19.02.2025

Steinmeier bei Hanau-Gedenken: «Gutes Miteinander» ist nötig
Anschlagsjahrestag

Steinmeier bei Hanau-Gedenken: «Gutes Miteinander» ist nötig

Bei einer Gedenkveranstaltung wird an die Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau erinnert. Bundespräsident Steinmeier und Hinterbliebene ergreifen das Wort.

19.02.2025

Extremismus

Tausende gedenken in Hanau der Opfer des Anschlags

Bei einer Demonstration kurz vor dem vierten Jahrestag der Tat erinnern die Teilnehmenden an die Toten - und wollen ein Zeichen setzen.

18.02.2024