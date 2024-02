Große Gedenkdemonstration zum 4. Jahrestag des Anschlags

Hanau (dpa/lhe) - In Hanau haben zahlreiche Menschen kurz vor dem vierten Jahrestag des rassistischen Anschlags mit einer Demonstration an die Opfer erinnert und ein entschlossenes Vorgehen gegen Rechtsextremismus gefordert. Die Teilnehmenden versammelten sich im Stadtteil Kesselstadt in der Nähe eines der beiden Tatorte. Viele trugen Schilder mit Fotos und Namen der bei dem Anschlag ermordeten Menschen.