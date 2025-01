Steinmeier bei Gedenkstunde für Anschlagsopfer in Hanau

Foto: Boris Roessler/dpa

Auch zum fünften Jahrestag des rassistischen Anschlags wird es in Hanau eine Reihe von Gedenkveranstaltungen für die Opfer geben. Am 19. Februar 2020 hatte ein deutscher Täter in Hanau neun junge Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. (Archivfoto)